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В Британии назначен новый министр по Brexit

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В Британии назначен новый министр по Brexit

Лондон, 16 ноября. Пост министра Соединенного Королевства Великобритании по вопросам Brexit занял бывший замминистра здравоохранения Стивен Баркли, известный своими евроскептическими взглядами. Информация об этом появилась на сайте правительства Британии.

Ранее Баркли занимал должность в Минздраве Великобритании, а до этого – пост экономического секретаря в министерстве финансов. Кроме того, в 2010 году Баркли избирался в парламент от графства Кембриджшир.

Ранее Доминика Рааб, занимавший пост министра по вопросам Brexit, подал в отставку. Он объяснил свое решение тем, что черновой вариант соглашения Британии с ЕС по Brexit его не устраивает. Также в отставку подала министр труда и по делам пенсий Эстер Маквей из-за несогласия с проектом сделки по условиям Brexit.

Автор: Софья Куликова
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