Подросток из ХМАО надышался пропаном и умер

Москва, 16 ноября. Подросток в ХМАО насмерть отравился пропаном, надышавшись газом из 50-литрового баллона. По данным следствия, погибший в компании друзей находился в квартире своей знакомой в ночь на 13 ноября, когда произошла трагедия.

Родителей девушки дома не было. Ради забавы несовершеннолетние вдыхали газ из баллона с пропаном. Когда после этого 16-летний участник вечеринки лег спать, друзья заметили, что юноша посинел и перестал дышать. Разбудить молодого человека приятелям уже не удалось. Прибывшие на место происшествия медики зафиксировали его смерть.

Следователи изъяли газовый баллон. Причина смерти подростка будет выяснена после проведения судебно-медицинской эксперты. Правоохранители также устанавливают ответственных за смерть несовершеннолетнего, оценивают условиях проживания и воспитания подростков, сообщает Ugra-news.ru.