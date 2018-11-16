«В Украине, а не на Украине»: обвиненный в госизмене журналист Муравицкий пожаловался на травлю в суде

Киев, 16 ноября. Украинская прокуратура предъявила новые претензии журналисту Василию Муравицкому, который проходит подозреваемым по уже ставшей стандартной для сотрудников украинских СМИ статье «Госизмена».

На этот раз поводом для недовольства стало выражение «на Украине», которое использовал репортер.

«Дождался-таки: прокурор Вадим Левченко обвинил меня в том, что я говорю «на Украине», а не «в Украине», — пишет Муравицкий в Facebook.

По словам украинской журналистки Ирины Лютиковой, в суде началась настоящая травля Муравицкого. В зале заседания находились люди, которые всячески пытались сорвать процесс. Они выкрикивали оскорбления в адрес подсудимого, «включали звуки на телефонах» и громко комментировали происходящее.

Лютикова также сообщила, что суд отклонил ходатайство адвокатов о смягчении меры пресечения. Защита просила заменить круглосуточный домашний арест на ночной, чтобы журналист смог работать, однако суд не принял эти доводы и оставил в силе прежнее решение.

Напомним, что украинского журналиста Василия Муравицкого подозревают в госизмене и покушении на территориальную целостность страны из-за сотрудничества с российскими и оппозиционными СМИ.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров обратил внимание на то, что о судьбе Муравицкого, который уже больше года находится под арестом, знают даже «мелкие клерки» в администрации канцлера Германии Ангелы Меркель. При этом европейские лидеры игнорируют факты нарушения свободы слова на Украине.

Примечательно, что Муравицкий — не единственный представитель украинской прессы, который оказался на скамье подсудимых по статье «Госизмена». Аналогичная судьба постигла также главу редакции РИА Новости. Украина Кирилла Вышинского.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир уже выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей и напомнил Киеву о недопустимости препятствования журналистской деятельности.