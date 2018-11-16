Киев, 16 ноября. Народный депутат Украины и бывшая военнослужащая ВСУ Надежда Савченко рассказала, что купила бы Россию и подарила бы ее Украине, будь у нее деньги.

«Почему так? Да чтобы Россия наконец-то принадлежала Украине. Я купила бы Россию со всеми ее лесами тайги, залежами нефти Сибири, алмазами Якутии, со всем ее природным газом и богатыми дельтами рек и водными бассейнами», — приводит слова Савченко интернет-издания «Гордон».

Также Савченко считает, что между Россией и Украиной есть «болезненная зависимость». Именно поэтому в украинских СМИ не устают обсуждать, как живут в России, а российские СМИ постоянно обсуждают ситуацию на Украине.

По словам Савченко, отношения между странами должны обсуждаться в геополитической плоскости с точки зрения дипломатии, однако отношения Киева и Москвы рассматриваются только в плоскости «базарных пересудов».

Ранее Савченко была задержана по подозрению в организации государственного переворота. Ей грозит от пяти лет заключения до пожизненного срока. В настоящий момент депутат находится в СИЗО.

Напомним, в 2014 году к власти на Украине пришло нелегитимное руководство в результате госпереворота. Новое киевское руководство признало Россию врагом и агрессором, который виноват в неспособности Украины развиваться самостоятельно.

Причиной обострения также стал отказ жителей Донбасса признать новое руководство страны. Донецкая и Луганская народные республики заявили о своей независимости от Киева. Киев ввел в Донбасс войска, однако ополченцам удалось оттеснить ВСУ на территорию Украины.