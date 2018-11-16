Чемпиона Казахстана по дзюдо убили в очереди за углем
Москва, 16 ноября. Чемпиона Казахстана по дзюдо Жасулана Абиева убили в очереди за углем. Об этом сообщает информационный портал Tengrinews.kz.
По данным издания, инцидент произошел 12 ноября в городе Семей в очереди на угольном разрезе «Каражыра», куда жители региона приезжают покупать уголь. Между 33-летним спортсменом и 24-летним жителем Семея произошел конфликт, который перерос драку. В результате потасовки Абиев получил травму головы, несовместимую с жизнью. По словам очевидцев, злоумышленник проломили голову спортсмену, применив холодное оружие. Подозреваемый задержан, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Они уходят, оставляя боль и слезы. Они уходят в мир, где есть покой и тишина. И не вернуться больше, и не скажут слово. И в этом ведь не наша, и не ихняя вина. 12.11.2018 ушел из жизни наш брат Абиев Жасулан Амантаевич. 1985 г.р. Был одним из лучших дзюдоистов в весовой категорий до 60 кг. Неоднократным чемпионом и призером чемпионата Казахстана и международных турниров. Мы никогда не забудем твою доброту и справедливость, ты был одним из лучших братьев с большим сердцем. Ты был с сильным духом человеком и настоящим воином во всех смыслах этих слов. Мы братья с интерната будем помнить тебя хорошим словом и доброй памятью. Покойся с миром брат. Жанын жанатта болсын????????????
Абиев являлся многократным чемпионом и призером чемпионата Казахстана по дзюдо. Абиев выступал за сборную Казахстана с 2005 по 2009 год. В 2009 году он завершил спортивную карьеру.