Чемпиона Казахстана по дзюдо убили в очереди за углем

Москва, 16 ноября. Чемпиона Казахстана по дзюдо Жасулана Абиева убили в очереди за углем. Об этом сообщает информационный портал Tengrinews.kz.

По данным издания, инцидент произошел 12 ноября в городе Семей в очереди на угольном разрезе «Каражыра», куда жители региона приезжают покупать уголь. Между 33-летним спортсменом и 24-летним жителем Семея произошел конфликт, который перерос драку. В результате потасовки Абиев получил травму головы, несовместимую с жизнью. По словам очевидцев, злоумышленник проломили голову спортсмену, применив холодное оружие. Подозреваемый задержан, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Абиев являлся многократным чемпионом и призером чемпионата Казахстана по дзюдо. Абиев выступал за сборную Казахстана с 2005 по 2009 год. В 2009 году он завершил спортивную карьеру.