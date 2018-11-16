Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Чемпиона Казахстана по дзюдо убили в очереди за углем

50
0 Оставить комментарий

Чемпиона Казахстана по дзюдо убили в очереди за углем

Москва, 16 ноября. Чемпиона Казахстана по дзюдо Жасулана Абиева убили в очереди за углем. Об этом сообщает информационный портал Tengrinews.kz.

По данным издания, инцидент произошел 12 ноября в городе Семей в очереди на угольном разрезе «Каражыра», куда жители региона приезжают покупать уголь. Между 33-летним спортсменом и 24-летним жителем Семея произошел конфликт, который перерос драку. В результате потасовки Абиев получил травму головы, несовместимую с жизнью. По словам очевидцев, злоумышленник проломили голову спортсмену, применив холодное оружие. Подозреваемый задержан, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Они уходят, оставляя боль и слезы. Они уходят в мир, где есть покой и тишина. И не вернуться больше, и не скажут слово. И в этом ведь не наша, и не ихняя вина. 12.11.2018 ушел из жизни наш брат Абиев Жасулан Амантаевич. 1985 г.р. Был одним из лучших дзюдоистов в весовой категорий до 60 кг. Неоднократным чемпионом и призером чемпионата Казахстана и международных турниров. Мы никогда не забудем твою доброту и справедливость, ты был одним из лучших братьев с большим сердцем. Ты был с сильным духом человеком и настоящим воином во всех смыслах этих слов. Мы братья с интерната будем помнить тебя хорошим словом и доброй памятью. Покойся с миром брат. Жанын жанатта болсын????????????

Публикация от ???????????????? ???????????? ???????????????? ???????????????????? (@judo_kazakhvines)

Абиев являлся многократным чемпионом и призером чемпионата Казахстана по дзюдо. Абиев выступал за сборную Казахстана с 2005 по 2009 год. В 2009 году он завершил спортивную карьеру.

Автор: Артем Никулин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.