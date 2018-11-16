Золотой сокол-2018: кто стал лучшим в культурно-досуговой работе? ФАН-ТВ

В Москве прошел 12-й Всероссийский конкурс на лучшие результаты культурно-досуговый работы учреждений культуры Российской Федерации «Золотой сокол». Его проводят ежегодно для совершенствования деятельности учреждений Минобороны России, силовых министерств и ведомств, региональных и муниципальных учреждений культуры РФ. Цель конкурса — развитие и совершенствование творческого потенциала специалистов культурно-досуговой сферы, распространение их профессионального опыта, пропаганда новых креативных форм и инновационной деятельности.

«Это особенное мероприятие, больше в России таких не существует, мы проводили исследование. Это конкурс на лучший практический результат культурно-досуговой деятельности учреждений культуры Российской Федерации. В нем пять номинаций. Критерии — креативность, целеустремленность, самое главное — качество проделанной работы, которая должна описываться на бумаге. Это конкурс лучшего учреждения культуры Российской Федерации», — рассказывает Людмила Рынзина, организатор Всероссийского конкурса «Золотой сокол».

В конкурсной программе пять номинаций: «Лучшая методическая разработка (пособие)», «Лучший сценарий культурно-досугового мероприятия», «Лучший видеосюжет о деятельности учреждения культуры», «Лучший аналитический обзор организации работы учреждений культуры» и «Лучшая работа по организации шефства над военнослужащими и членами их семей». Победителем в номинации «Лучшая методическая разработка» стал Дом офицеров пермского гарнизона.

«Мы получили первое место в номинации «Методическая разработка». Мы просто работали, чтобы получить такой хороший результат. В данном конкурсе мы участвуем уже не первый год: в прошлом году были вторыми, в позапрошлом — третьими. Наша цель — показать на примере военных учреждений культуры [возможность] проведения мероприятий такого уровня. По этой методичке мы сами это мероприятие готовили и проводили. Оно было посвящено 125-летию балета «Щелкунчик», — рассказывает Юрий Баранов, начальник федерального государственного учреждения культуры и искусства Дома офицеров пермского гарнизона Минобороны РФ.

На церемонии награждения с новой концертной программой выступили артисты ЦДРА, хореографический ансамбль «Юные русы», Центральный оркестр ФСИН России и Центральный оркестр ФСБ России. В конкурсе участвовали номинанты, представляющие Калининград, Москву, Санкт-Петербург, Архангельск, Мурманск, Пермь, Омск, Новосибирск, Уссурийск, Улан-Удэ, Хабаровский край, Кемеровскую и Иркутскую области, Удмуртскую Республику, Казахстан.