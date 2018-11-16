«Там не осталось бы людей»: Пельш поспорил с Паулсом об эмиграции из Латвии

Москва, 16 ноября. Известный советский и латвийский композитор Раймонд Паулс заявил, что его семья покинула Латвию.

«Такая тенденция — дети всех, у кого есть деньги, учатся за границей», — заявил он в интервью изданию Kas Jauns.

Паулс добавил, что муж его дочери — иностранец, а внучки учились или учатся «в лучших американских университетах».

Российский музыкант и телеведущий латышского происхождения Валдис Пельш в разговоре с Федеральным агентством новостей не согласился со старшим коллегой в оценке эмиграционного кризиса, поразившего Латвию.

«Это нельзя назвать глобальной тенденцией. Поскольку если бы все из Латвии уезжали, то там совсем не осталось бы людей», — возразил Пельш.

При этом музыкант, сменивший Ригу на Москву еще в 1983 году, оговорился, что точно не владеет информацией о демографической ситуации в Латвии.

«Но я знаю, что она отрицательная», — добавил Пельш.

Раймонд Паулс — советский и латвийский композитор, дирижер, пианист, автор музыки к популярным песням известных исполнителей, таких как Алла Пугачева, Валерий Леонтьев, Лайма Вайкуле, Эдита Пьеха и многие другие. В 1989 году Паулс был назначен министром культуры Латвийской ССР. Он сохранил эту должность и после провозглашения Латвией независимости, но в 1993 году оставил ее.

В 2002 году Раймонд Паулс совместно с Игорем Крутым выступил организатором Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» в Юрмале.