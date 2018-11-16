Тим Бертон представил трейлер фильма «Дамбо» про летающего слоненка

Вашингтон, 16 ноября. Компания Walt Disney Studios представила трейлер фильма «Дамбо» о приключениях слоненка — новую жизнь в историю, впервые рассказанную студией Уолта Диснея еще в 1941 году, вдохнул известный американский режиссер Тим Бертон.

Сюжет картины, которая должна выйти на большие экраны весной будущего года, разворачивается вокруг приключений умеющего летать слоненка, отмечает журнал «Профиль».

В фильме снялись снялись звезды Голливуда первой величины Колин Фаррелл, Майкл Китон, Дэнни Де Вито и Ева Грин. Напомним, мультипликационный фильм про слоненка Дамбо, вышедший в 1941 году, наряду с «Алисой в Стране чудес» является первым мультфильмом студии Диснея, выпущенным на VHS.