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Тим Бертон представил трейлер фильма «Дамбо» про летающего слоненка

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Тим Бертон представил трейлер фильма «Дамбо» про летающего слоненка

Вашингтон, 16 ноября. Компания Walt Disney Studios представила трейлер фильма «Дамбо» о приключениях слоненка — новую жизнь в историю, впервые рассказанную студией Уолта Диснея еще в 1941 году, вдохнул известный американский режиссер Тим Бертон.

  

Сюжет картины, которая должна выйти на большие экраны весной будущего года, разворачивается вокруг приключений умеющего летать слоненка, отмечает журнал «Профиль»

В фильме снялись снялись звезды Голливуда первой величины Колин Фаррелл, Майкл Китон, Дэнни Де Вито и Ева Грин. Напомним, мультипликационный фильм про слоненка Дамбо, вышедший в 1941 году, наряду с «Алисой в Стране чудес» является первым мультфильмом студии Диснея, выпущенным на VHS.  

Автор: Федор Веснин
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