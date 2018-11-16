Кураторы используют детей: керченский подросток рассказал о целенаправленном растлении молодежи в Интернете

Уже седьмой год подряд в Ростове-на-Дону проходит акция «С верой в будущее!». Она проходит по благословению духовника организации «Ростов без наркотиков» — благочинного Юго-Западного округа Ростовского благочиния протоиерея Иоанна Осяка, секретаря митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия. Волонтеры организации «Ростов без наркотиков» с началом холодов приезжают в центр города, чтобы накормить бездомных, малоимущих и беженцев. Продукты предоставляет благотворительный фонд имени святой великомученицы Анастасии Узорешительницы.

С одним из волонтеров, 15-летним керченским подростком Романом, специально для Федерального агентства новостей побеседовал член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме РФ, блогер Вадим Манукян. В частности, Роман рассказал, насколько коварной может быть среда, окружающая современного подростка, и какие опасности поджидают его сверстников на улице и в Интернете.

— Роман, вы участвуете в благотворительной акции, помогаете людям, которым сегодня трудно: бездомным, малоимущим и беженцам. Что привело вас на эту акцию в качестве волонтера?

— Получилось так, что в августе 2018 года я оказался в организации «Ростов без наркотиков» из-за того, что употреблял наркотические вещества. Узнав, что со мной происходит, мама решила отправить меня в эту организацию на лечение и реабилитацию.

— Расскажите, откуда вы родом?

— Я из Крыма, город Керчь.

— На реабилитации вы слышали, что этой осенью в вашем обычно тихом и спокойном городе произошла страшная трагедия? (Массовое убийство в политехническом колледже, предположительно, совершенное одним из студентов. — Прим. ФАН).

— Да, я, разумеется, в курсе этой страшной истории.

— В каком возрасте вы начали употреблять наркотические вещества?

— Я употреблял с 14 лет, то есть около года до того момента, когда мама отправила меня сюда. Сейчас я, разумеется, очень об этом жалею.

— Как вы вообще пришли к употреблению наркотиков? Кто первым предложил вам их попробовать? Друзья? Почему захотелось попробовать? Или вам самому подобная мысль пришла в голову?

— Сейчас мысль об употреблении наркотических веществ возникает у молодежи в основном из-за моды, из-за того, что сегодня у подростков совершенно другие ценности. Ты выходишь на улицу нормальным человеком, но влияние масс прививает наркотики как норму. На улице, в молодежной среде, слишком много рекламы и пропаганды наркотиков.

Много всевозможных сайтов, пропагандирующих это как норму. Раньше молодежи прививали другие ценности. Сейчас подросткам в Интернете говорят, что наркотики разгоняют [раскрепощают] людей, делают их лучше, расширяют сознание и тем самым, дескать, помогают.

Но на своем опыте я убедился, что это не так. На самом деле наркотики уничтожают личность человека. Я видел, как наркотическое вещество «соль» разрушает человека. Слава богу, я его никогда не употреблял. По некоторым братьям (так Роман называет товарищей по реабилитации. — Прим. ФАН), которые попали в центр, я вижу, что с первого же употребления «соли» их психика оказалась буквально уничтожена. Человек перестает быть похож на человека, он мыслит совершенно по-другому, и, кроме наркотиков, его уже ничего в жизни не интересует.

Если раньше людям прививалось в качестве ценности, что нужно работать, трудиться, то сейчас молодежи предлагают только наркотики для расширения сознания. Я употреблял из-за того, что мне было трудно дома, и мне казалось, что настоящая жизнь на улице. Я считал, что наркотики и улица — это свобода, а дом — это родители, которые меня не любят. Возможно, на это повлиял и мой переходный возраст.

— Давайте вернемся к тому, что произошло в Керчи этой осенью, к случившейся там трагедии. Как вы можете оценить, есть ли в Интернете какая-то пропаганда оружия и насилия? Как вы считаете, у этого парня (предполагаемого виновника массового убийства Владислава Рослякова. — Прим. ФАН) были какие-то предпосылки к этому? Какие-то сайты, группы в соцсетях, которые могли его к этому подтолкнуть?

— Безусловно! Если вы помните, раньше была такая организация — «Синий кит». Они прививали подросткам определенные негативные вещи. Я считаю, что сейчас идет целенаправленное растление молодежи через соцсети. Раньше это было не так активно. Сегодня каждый среднеобеспеченный подросток сидит в Сети. У каждого из таких подростков есть интернет-зависимость, а чем больше он доверяет пропаганде наркотиков, тем чаще у него появляется и наркотическая зависимость. Каждая реклама наркотических веществ в соцсетях сводится к тому, что наркотики — это «круто».

Хотелось бы еще обратить внимание на игры, которые связаны с насилием, они тоже меняют сознание подростков.

— Как вы считаете, компьютерные игры с насилием могли привести «керченского стрелка» в такое состояние, что он стал способен перенести ролевую модель на реальную жизнь?

— Конечно, да! Есть еще, знаете, какая проблема? Когда подросток не встречает понимания со стороны родителей, он автоматически углубляется в Интернет. А в Интернете есть кураторы, которые были в том числе и в «Синем ките», они понимают детей, вникают в их проблемы. А потом, когда дети полностью начинают им доверять, эти кураторы их просто используют. И в конце концов дети становятся жертвами. А в реальной жизни детей еще и активно используют в системе «закладок» наркотиков.

— На данный момент ваша реабилитация в организации продолжается?

— Да, я нахожусь на реабилитации и по сей день. Но важно сказать, что реабилитация начинается не с первого дня, когда ты поступаешь на излечение в организацию. Первым днем реабилитации можно считать тот, когда ты впервые полностью осознаешь, что наркотики — это твоя проблема.

В первые дни после поступления в организацию я считал, что ничего плохого в том, что я употребляю марихуану, нет. И мне было непонятно, почему люди вокруг пытаются меня убедить, что это вред здоровью. Вокруг меня были «героинщики» и те, кто колется, и в первые дни я откровенно не понимал, что я делаю среди этих людей.

На самом деле, когда углубляешься в процесс реабилитации, начинаешь осознавать свои ошибки, приходит понимание, что ты поступал неправильно. И с этого момента приходит осознание, как на самом деле нужно жить и как ты жил до этого. Удается себя увидеть со стороны.

Когда в организацию прибывают новые братья, становится очевидна разница мироощущения между ними и теми, кто уже реабилитируется, теми, кто уже находится в трезвости достаточно приличное время.

— После реабилитации вы планируете вернуться в Крым, в родную Керчь?

— Безусловно, все мои планы после реабилитации связаны с родным городом.

— Хотите что-то пожелать своим сверстникам 14-15 лет, которые могут сейчас находиться в такой же ситуации? Возможно, они считают, что у них все нормально, возможно, они не осознают своего истинного положения. Что бы вы хотели им пожелать?

— Больше всего мне хотелось бы им пожелать слушать и слышать своих родителей. Мама вас никогда не бросит, всегда будет рядом с вами, это ваша основная надежда. Друзья приходят и уходят, друзья сегодня бывают совершенно разные. А мама всегда поддержит, поможет и никогда вас не предаст.

Главное — слышать родителей и прислушиваться к их советам. Потому что их жизненный опыт влияет на воспитание ребенка. Если вы будете слышать родителей, то вы наверняка не попадете в такие ситуации, в которые сегодня попадает современная молодежь.