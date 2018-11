Strategic Culture рассказал о невозможности разрешения кризиса в Афганистане без России. По мнению авторов заметки, Соединенные Штаты завязли в этом регионе, как в трясине. Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи US Can Avoid Afghan Quagmire with Russia’s Help («Россия может помочь США избежать афганской трясины»), в котрой анализируется «дерзкое» заявление главы МИД РФ.

На втором заседании московского формата консультаций по Афганистану, состоявшемся в Москве 9 ноября, министр иностранных дел России С. В. Лавров заявил: «Никто не должен мыслить категориями геополитических игр, чреватых очередным превращением Афганистана в поле соперничества между внешними игроками с тяжелейшими последствиями для афганцев и их соседей».

Это было дерзкое замечание, но Россия все 17 лет Афганской войны была жертвой геополитического соперничества. Парадоксально, но она все это время пыталась помочь американцам в Афганистане, но США пошли своим путем.

Особенно показателен пример Северной распределительной сети, созданной в 2009 году. Наиболее часто используемый маршрут этой сети начинался в порту Риги и шел на юг 5169 км поездом через Россию, по железным дорогам, построенным Россией в 80-х годах для снабжения советских войск, развернутых в Афганистане. Первоначально на СРС разрешались только наземные и водные маршруты, но в июле 2009 года, незадолго до визита президента Обамы в Москву, Россия разрешила американским войскам использовать свое воздушное пространство, чтобы попадать в Афганистан.

Москва была настроена позитивно, несмотря на то, что США неоднократно отвергали российские предложения. Все это говорит о том, что в основе нынешнего тупика в Афганистане лежит чувство соперничества США и их подход «победитель получает все», причем не только по отношению к России, но и к некоторым другим странам в регионе.

США не смогли выиграть войну и, до конца пытаясь быть героем-одиночкой, оказались в тупике.

Поэтому самым главным итогом московской конференции, возможно, было то, что она заставила Вашингтон заняться самоанализом и задуматься, в какой момент они «свернули не туда».

Вашингтон уже должен понимать, что Запад потерпел поражение в войне и что любой значимый внутриафганский диалог (возглавляемый и контролируемый Афганистаном) может состояться только после того, как США возьмут на себя обязательства по выводу войск. Делегация талибов на московской конференции была категорична: «Мир в Афганистане и вывод иностранных войск тесно связаны друг с другом, потому что вывод иностранных войск практически прокладывает путь к миру».

Сейчас известно, что американские официальные лица провели «десятки тайных встреч» с представителями талибов, но последние отказались отойти от своего условия относительно иностранной оккупации страны.

Конечно, на пути к урегулированию существует множество препятствий: отсутствие исламской системы в Афганистане, отсутствие международных гарантов мирных соглашений и смена конституции, поэтому помощь влиятельных государств, особенно России, Китая, Пакистана и Ирана, приобретает решающее значение.

Россия, будучи влиятельной крупной державой в «афганском сценарии», сегодня занимает уникальное положение. Ей доверяет руководство «Талибана»1 (организация запрещена в РФ), и она также поддерживает прекрасные дружеские отношения со всеми ключевыми государствами вокруг Афганистана — Китаем, Индией, Пакистаном и Ираном.

Москва надеется сотрудничать со своими партнерами в регионе и друзьями Афганистана, а также рассчитывает на помощь международного сообщества, особенно США, в плане установления конструктивного внутриафганского диалога.

Поэтому решение Америки выдвинуть на московскую конференцию «наблюдателя» было обнадеживающим шагом. Важно отметить, что спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад намерен посетить Москву в начале декабря. Россия дала понять, что готова работать с г-ном Халилзадом и даже обсуждать разработку «дорожной карты» по урегулированию ситуации в Афганистане, если он пойдет навстречу.

Конечно, это большое «если» — учитывая всепоглощающее сопротивление американского истеблишмента самой идее конструктивного сотрудничества с Россией для урегулирования региональных конфликтов, не говоря уже о неконсервативных взглядах самого Халилзада. Но учитывая, что перспектива погрязнуть в афганской трясине уже маячит на горизонте, есть надежда, что в Вашингтоне все-таки восторжествует разум.

Московскую конференцию следует рассматривать как спасательный круг, который вытащит США из этой трясины. Государства региона только поддерживают эту инициативу.

1 Организация запрещена на территории РФ.