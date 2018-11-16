Украинские шахтеры в знак протеста перекрыли международную трассу под Львовом

Львов, 16 ноября. Украинские шахтеры перекрыли международную трассу Львов — Рава-Русская, требуя погасить задолженность по зарплате. Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец.

По его словам, около 80 шахтеров заблокировали движение на международной трассе Львов — Рава-Русская с требованием выплатили зарплату за сентябрь. Общая сумма задолженности составляет более 20 миллионов гривен (около 47 миллионов рублей).

Шахтеры беспрерывно передвигаются по пешеходному переходу через трассу. На место акции протеста прибыли сотрудники полиции, которые пытаются убедить горняков разблокировать трассу.

«Профсоюзные лидеры НПГУ и горняки шахт ГП «Львовуголь» в своем недавнем обращении к руководству государства пообещали перекрыть дорогу международного значения Львов-Рава-Русская, если их требования не будут выполнены. Свое обещание шахтеры выполнили», — написал Волынец на своей странице в Facebook.

Ранее стало известно, что горняки шахты имени Капустина, которая находится на подконтрольной Киеву территории Луганской области, более трех недель остаются под землей, требуя от украинских властей погасить задолженность по зарплате.