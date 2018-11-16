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Российские автодилеры начали продажу внедорожников спецсерии Range Rover

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Российские автодилеры начали продажу внедорожников спецсерии Range Rover

Москва, 16 ноября. Внедорожники Range Rover из новой спецсерии HSE 2019 модельного года уже появились в продаже у российских автодилеров. Стоимость автомобилей начинается от 6,9 млн рублей.

Машины оснащены трехлитровыми двигателем V6 мощностью в 249 лошадиных сил, системой полного привода и стояночным обогревом.

Кроме того, создатели спецсерии Range Rover позаботились о множестве несущественных, но приятных мелочей, обеспечивающих комфорт водителю и пассажирам. Руль машины и задние кресла имеют обогрев, а дверь оборудована доводчиком. Поклонников Range Rover также может порадовать увеличенный объем бака для стеклоомывающей жидкости и двойные солнцезащитные козырьки.

Напомним, что в июле британская компания Land Rover специализирующаяся на производстве автомобилей повышенной проходимости класса «премиум», впервые представила внедорожник Range Rover 2019 модельного года. Одной из особенностей новинки стала функция Stop & Go, способная остановить машину в экстренном случае, а после начать движение автоматически.

Автор: Антон Соколов
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