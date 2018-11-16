Киев, 16 ноября. Салат «Оливье» на Украине за год подорожал на треть. О скачке цен на продукты, необходимые для приготовления этого традиционного новогоднего блюда, сообщил глава украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

По его словам, приготовление почти трех килограммов салата «Оливье» обойдется в 166,2 гривен (около шести долларов).

«За год салат «Оливье» подорожал на 36 гривен или почти на 28%», – констатировал он, уточнив, что для расчета были использованы данные государственной службы статистики и цены на киевском рынке «Днепр».

Дорошенко подробно расписал рецепт самого «доступного» варианта салата, для приготовления которого необходимы картофель, морковь, вареная колбаса, яйца, соленые огурцы, консервированный зеленый горошек и майонез.

Ранее он сообщил и о подорожании постного борща на Украине: с начала текущего года она увеличилась почти на 50%. Помимо овощей, колбасной продукции и консервации Дорошенко указывал и на рост стоимости хлебной корзины. Он составил около 7-8%, уточняет «Взгляд».