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Суд обязал Белый дом восстановить пропуск корреспондента CNN

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Суд обязал Белый дом восстановить пропуск корреспондента CNN

Вашингтон, 16 ноября. Федеральный окружной суд Вашингтона постановил вернуть корреспонденту телекомпании CNN Джиму Акосте постоянный пропуск в Белый дом и разрешить ему посещать мероприятия, открытые для прессы. Соответствующее решение принял судья Тимоти Келли, сообщает CNN.

«Я хочу поблагодарить всех моих коллег в прессе, которые поддержали нас на этой неделе, и я хочу поблагодарить судью за решение, которое он принял сегодня», — заявил Акоста по итогам заседания.

Напомним, Акоста был лишен постоянного пропуска в Белый дом из-за перепалки с президентом США Дональдом Трампом. Я пресс-службе администрации президента США отметили, что якобы журналист «распускал руки и приставал к стажеру в резиденции». CNN подала в суд против Трампа и представителей администрации.

Автор: Софья Куликова
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