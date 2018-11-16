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Россельхознадзор отменил запрет на поставку продукции двух белорусских компаний

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Россельхознадзор отменил запрет на поставку продукции двух белорусских компаний

Москва, 16 ноября. Россельхознадзор с 16 ноября снял временные ограничения на поставку продукции двух белорусских компаний. Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства.

Компании ОАО «Молоко» и ООО «Славинпродукт»​​​ вернулись на российский рынок, однако к ним будет применен усиленный режим лабораторного контроля. Специалисты Россельхознадзора будут выборочно проверять продукцию компаний в лабораториях.

Продукция компании ОАО «Молоко» подвергнется особой проверки на наличие остатков лекарственных средств – антигельминтиков, которые были обнаружены ранее. Продукцию ООО «Славинпродукт» будут проверять на наличие кишечной палочки в мясных изделиях.

Ведомство сохранило ограничение на поставку белорусских молочных продуктов в таре более 2,5 литров. Решение об отмене ограничений было принято в рамках реализации дорожной карты России и Белоруссии, а также с учетом гарантий, предоставленных белорусской стороной.

Автор: Софья Куликова
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