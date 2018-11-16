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ЕС и НАТО проведут учения по противодействию гибридным угрозам

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ЕС и НАТО проведут учения по противодействию гибридным угрозам

Брюссель, 16 ноября. Европейский союз и НАТО намерены повысить готовность к противодействию гибридным угрозам. С этой целью на следующей неделе ЕС и Североатлантический альянс проведут крупные учения.

Такой информацией с журналистами поделился высокопоставленный источник в структурах Европейского союза.

«ЕС и НАТО проведут активную фазу параллельного, скоординированного учения, которая начнется 19 ноября и ставит целью повысить потенциал реагирования ЕС на сложный кризис гибридного характера», — заявили в ЕС.

Напомним, 7 ноября в Норвегии завершились масштабные учения НАТО, участие в которых принимали около 50 тысяч военных. Маневры не обошлись без эксцессов, в частности, сообщалось о проблемах с работой GPS-навигации. Финляндия уже обвинила Москву в том, что Россия якобы вмешалась в работу спутниковой системы. В Кремле все обвинения категорически опровергли.

Автор: Федор Веснин
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