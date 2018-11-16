Сирия: САА отразила атаку боевиков на границе Хамы и Идлиба



Дамаск, 16 ноября. Сирийская арабская армия отбила атаку боевиков на границе провинций Хама и Идлиб. Об ожесточенном боестолкновении сообщает сирийское агентство SANA.

По данным журналистов SANA, вооруженные боевики пытались проникнуть на позиции военных САА в районе селения Ас-Сармания на северо-западе Хамы​​​ на границе с провинцией Идлиб. Однако их попытки обернулись неудачей: атака была отражена, а боевики потеряли много человек убитыми и ранеными.

Источник агентства уточнил, что в ходе боя были ранены несколько сирийских военных, есть данные о погибших. Однако точное количество пока неизвестно. Все подробности уточняются.