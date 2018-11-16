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Пляски уродцев: историк объяснил желание евродепутатов «декоммунизировать» Amazon

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Пляски уродцев: историк рассказал о причинах декоммунизации Amazon европейскими депутатами

Группа депутатов Европарламента потребовала от руководства американской компании Amazon прекратить продажу в Интернете товаров с советской символикой. Об этом рассказал евродепутат от Литвы Антанас Гуога.

Как стало известно, соответствующее обращение подписали 27 депутатов из 13 стран. По их мнению, одежда, а также различные сувениры с серпом и молотом — символы «тоталитарного режима». При этом они утверждают, что продажа таких товаров якобы «демонстрирует недостаток сочувствия и понимания к миллионам граждан Европы, которые тоже являются клиентами Amazon».

«Нельзя допускать, чтобы в обществе свободных людей, каким является Евросоюз, прославлялись символы, которые для миллионов значили оккупацию, страдания и убийства», — сообщил представитель Литвы.

Гуога также выразил надежду, что Amazon остановит торговлю товарами с советской символикой «во имя ценностей демократии и свободы народов Европы». Более того, он обратился в Еврокомиссию в надежде на то, что ему расскажут о мерах, которые предпринимаются, чтобы запретить символы «тоталитарных режимов» в ЕС.

Пляски уродцев: историк рассказал о причинах декоммунизации Amazon европейскими депутатами

В свою очередь российский историк Борис Юлин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что, пытаясь вынудить американскую компанию Amazon прекратить продажу товаров с советской символикой, авторы инициативы выступают с новой волной антисоветизма.

«Идея о том, чтобы приравнять советский строй к фашистскому строю, приравнять советскую символику к фашистской и добиться запрещения продажи товаров, — не что иное, как обыкновенный всплеск антисоветизма.

Историю все время пытаются поменять, это традиционная вещь, которая была хорошо видна еще во время холодной войны. Тогда они [Запад] в принципе победили и сейчас пытаются добить. Они уверены, что теперь у них это получится сделать», — пояснил эксперт.

Собеседник ФАН также добавил, что выдвижением подобных инициатив занимаются как раз депутаты из стран Восточной Европы, которые во времена Второй мировой войны «верно служили Адольфу Гитлеру».

Пляски уродцев: историк рассказал о причинах декоммунизации Amazon европейскими депутатами

«Это пляски, извините, уродцев, европейских коллаборационистов, которые в свое время верно служили рейху. Было много венгерских, хорватских, чешских, словенских, литовских и эстонских националистов, которые служили Гитлеру. Они даже устраивали марши легионеров СС. А сейчас они рассуждают о том, что фашизм это не так плохо и т. д. Вот как раз сейчас они антисоветизм используют на всю катушку», — уверен Юлин.

Напомним, в сентябре 2018 года представители Литвы, Эстонии и Латвии потребовали от интернет-магазина Walmart удалить продукцию с символикой СССР. В Литве законом запрещено публично демонстрировать советскую символику. Кроме того, в стране предлагают запретить распространение и использование георгиевской ленты.

Автор: Сергей Чемеков
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