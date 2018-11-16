Пляски уродцев: историк объяснил желание евродепутатов «декоммунизировать» Amazon

Группа депутатов Европарламента потребовала от руководства американской компании Amazon прекратить продажу в Интернете товаров с советской символикой. Об этом рассказал евродепутат от Литвы Антанас Гуога.

Как стало известно, соответствующее обращение подписали 27 депутатов из 13 стран. По их мнению, одежда, а также различные сувениры с серпом и молотом — символы «тоталитарного режима». При этом они утверждают, что продажа таких товаров якобы «демонстрирует недостаток сочувствия и понимания к миллионам граждан Европы, которые тоже являются клиентами Amazon».

«Нельзя допускать, чтобы в обществе свободных людей, каким является Евросоюз, прославлялись символы, которые для миллионов значили оккупацию, страдания и убийства», — сообщил представитель Литвы.

Гуога также выразил надежду, что Amazon остановит торговлю товарами с советской символикой «во имя ценностей демократии и свободы народов Европы». Более того, он обратился в Еврокомиссию в надежде на то, что ему расскажут о мерах, которые предпринимаются, чтобы запретить символы «тоталитарных режимов» в ЕС.

В свою очередь российский историк Борис Юлин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что, пытаясь вынудить американскую компанию Amazon прекратить продажу товаров с советской символикой, авторы инициативы выступают с новой волной антисоветизма.

«Идея о том, чтобы приравнять советский строй к фашистскому строю, приравнять советскую символику к фашистской и добиться запрещения продажи товаров, — не что иное, как обыкновенный всплеск антисоветизма. Историю все время пытаются поменять, это традиционная вещь, которая была хорошо видна еще во время холодной войны. Тогда они [Запад] в принципе победили и сейчас пытаются добить. Они уверены, что теперь у них это получится сделать», — пояснил эксперт.

Собеседник ФАН также добавил, что выдвижением подобных инициатив занимаются как раз депутаты из стран Восточной Европы, которые во времена Второй мировой войны «верно служили Адольфу Гитлеру».

«Это пляски, извините, уродцев, европейских коллаборационистов, которые в свое время верно служили рейху. Было много венгерских, хорватских, чешских, словенских, литовских и эстонских националистов, которые служили Гитлеру. Они даже устраивали марши легионеров СС. А сейчас они рассуждают о том, что фашизм это не так плохо и т. д. Вот как раз сейчас они антисоветизм используют на всю катушку», — уверен Юлин.

Напомним, в сентябре 2018 года представители Литвы, Эстонии и Латвии потребовали от интернет-магазина Walmart удалить продукцию с символикой СССР. В Литве законом запрещено публично демонстрировать советскую символику. Кроме того, в стране предлагают запретить распространение и использование георгиевской ленты.