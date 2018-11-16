Порошенко утвердил соглашение с ЕС о получении миллиарда евро помощи

Киев, 16 ноября. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о ратификации меморандума с ЕС о макрофинансовой помощи Киеву в размере 1 миллиарда евро. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

По данным пресс-службы отметили, что предпосылкой для получения двух траншей макрофинансовой помощи ЕС на сумму до 500 миллионов евро каждый является выполнение ряда мероприятий по реализации налоговой и таможенной политики, борьбы с коррупцией, осуществления малой приватизации и дальнейших реформ в сферах энергетики, здравоохранения и социальной защиты.

Стоит отметить, что предыдущая программа финансовой помощи ЕС Украине была одобрена в 2015 году. Киев получил 1,2 миллиарда евро в обмен на реализацию реформ. При этом программа предполагала выделение транша в размере 1,8 миллиарда евро, однако Еврокомиссия отказалась предоставить Украине последний транш, так как Киев не выполнили ряд условий.