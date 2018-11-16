Общественная палата РФ рассмотрит вопрос перехода на летнее время

Москва, 16 ноября. Члены Общественной палаты РФ обсудят вопрос перехода на летнее время в России на сезонной или постоянной основе, об этом сообщает пресс-служба ОП РФ.

«В Общественной палате РФ обсудят вопрос перехода на летнее время в России на сезонной или постоянной основе», — сказано в сообщении.

Обсуждение назначено на 19 ноября. Члены ОП РФ обсудят влияние зимнего и летнего времени на качество жизни россиян , а также поиск оптимального решения проблемы исчисления времени на территории России.

Напомним, с 2015 года вопрос перехода России на летнее время поднимался на разных уровнях государственной власти. К настоящему моменту на летнее время перешли 11 регионов РФ, другие обсуждают возможность перехода. В 2011 году президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ о переходе на летнее время. Однако в некоторых регионах такая инициатива вызвала недовольство, так как световой день в зимнее время сместился на вечернее время. Тогда в 2014 году было принято решение перейти на зимнее время. В 2016 году некоторые регионы перевели стрелки часов согласно пожеланиям граждан, тем не менее в регионах нет единой системы исчисления времени.