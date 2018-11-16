Врачи рассказали о состоянии раненного ножом актера из «Физрука»

Москва, 16 ноября. Врачи поставили диагноз «Открытая рана плеча» 34-летнему актеру Юрию Катаеву, который в пятницу был доставлен в институт имени Склифосовского.

Как сообщил телеканалу 360 источник в экстренных службах Москвы, в настоящее время артисту оказывают первую помощь. Согласно предварительным данным, травму Катаев получил от своей жены, которая бросилась на него с ножом. При этом актер не стал писать заявление в полицию на супругу.

Ранее сообщалось, что актер из популярного сериала «Физрук» был госпитализирован в Москве после того, как на него напали с ножом. Инцидент якобы произошел на улице Маломосковская. Другие обстоятельства происшествия не уточняются.

Напомним, что Катаев появляется на экранах с 2014 года. За это время актер успел сняться в сериалах «Три звезды» и «Физрук». Последний является одним из самых успешных российских ситкомов последних лет. На сегодняшний день снято полных пять сезонов.