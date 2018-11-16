Масштабный эксперимент по маркировке молочной продукции в России стартует в декабре 2018 года

Москва, 16 ноября. Минпромторг анонсировал масштабный эксперимент по маркировке молочной продукции в России. Он начнется в декабре этого года и завершится в декабре 2019 года.

В пресс-службе министерства уточнили, что по итогам эксперимента правительство РФ проанализирует целесообразность введения обязательной маркировки и примет окончательное решение об этом. В настоящее время Минпромторг вместе с другими ведомствами создает единую систему маркировки товаров.

Участие в эксперименте со стороны участников рынка будет добровольным. При этом представитель министерства подчеркнул, что участники смогут напрямую формировать новые правила игры, отладить собственные технические и бизнес-процессы.

Напомним, согласно постановлению правительства, маркирку планируется наносить на упаковки всех видов молока, (кроме сырого), сливки, сухое молоко, сливочное и топленое масло, спреды, топленые сливочно-растительные жиры, творог, сгущенку, йогурты, кефиры и ряд других продуктов.

О своих планах участвовать в эксперименте ранее заявляли компании Danone, «Карат» и «Галактика».