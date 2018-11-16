В Америку за поносом: опасно ли ехать в США, где бушует сальмонеллез

В Соединенных Штатах серьезная вспышка опасного заболевания — сальмонеллеза, и, планируя поездку в эту страну, нужно принимать это во внимание. Об этом сообщает Роспотребнадзор, публикуя соответствующую информацию на своем официальном сайте.

Уточняется, что случаи опасного заболевания зарегистрированы в большинстве американских штатов, а число заболевших достигает 120 человек. Причиной заболевания, как показали исследования, стал некачественный куриный и говяжий фарш, зараженные партии уже отозваны.

«Роспотребнадзор обращает внимание граждан [на рост в США заболеваемости сальмонеллезом] и просит учитывать данную информацию при планировании поездок», — говорится в сообщении.

Не является ли бушующий в США сальмонеллез основанием для отказа от поездки в эту страну, поинтересовалось Федеральное агентство новостей у первого зампреда комитета Госдумы по образованию и науке, доктора медицинских наук Геннадия Онищенко.

«Сальмонеллез не входит в число конвенционных инфекционных заболеваний, то есть болезней, подпадающих под действие международного карантина или международных санитарных конвенций, — рассказал Геннадий Онищенко. — Границы государств закрывают, только когда где-то появляется холера, другие опасные или экзотические инфекции».

Сальмонеллез к таким заболеваниям не относится, поэтому никто не может запретить кому-либо ехать в страну, где зафиксирована даже очень серьезная вспышка этой кишечной инфекции, отметил собеседник ФАН.

«Что касается сальмонеллеза, то даже пребывание на территории, где фиксируется повышенный уровень заболеваемости вследствие этой инфекции, требует от человека всего лишь гигиенической грамотности, — подчеркнул Онищенко. — Проще говоря: почаще мойте руки, особенно перед едой, а также фрукты и овощи; употребляйте пищу, прошедшую достаточную термическую обработку, и, конечно, пейте только проверенную воду».

Кроме того, стоит избегать контактов с заболевшими, но в целом надо просто помнить, что это так называемая «болезнь грязных рук», от которой человеку вполне по силам защититься самостоятельно.

«Так что в данном случае мы эту информацию должны воспринимать только как факультативную. А гражданам США, которые находятся на территориях, где отмечен повышенный уровень этого заболевания, советую быть внимательнее к своему здоровью, ну а тем, кто все же заболел, желаю скорейшего выздоровления», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

Сальмонеллез — это острая кишечная инфекция животных и человека, вызываемая бактериями-сальмонеллами. Заболевание характеризуется развитием интоксикации и поражением желудочно-кишечного тракта.

Болезнь развивается после попадания сальмонелл в организм. Инкубационный период колеблется от шести часов до трех суток, в среднем это 12-24 часа. Симптомы заболевания могут проявляться ярко, а могут и не проявляться, что представляет опасность для окружающих: человек, сам того не зная, является бактерионосителем, то есть источником заражения для других.

Сальмонеллы выделяют в тонком кишечнике опасные токсины, которые провоцируют потерю воды через кишечник, нарушение тонуса сосудов, а также повреждение нервной системы. При развернутых формах сальмонеллеза, как правило, у больных отмечается повышение температуры, общая слабость, головная боль, тошнота и рвота, желудочные боли, а также сильная диарея (понос) — многократный жидкий водянистый стул. В тяжелых случаях может развиться обезвоживание и почечная недостаточность, печень и селезенка у таких больных увеличена.

Лечение проводится в основном при помощи антибиотиков, также необходимо восполнение потерянной больным жидкости, диета и покой. При своевременно начатом адекватном лечении заболевание проходит примерно через десять дней.