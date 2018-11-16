Названа дата инаугурации главы ДНР

Донецк, 16 ноября. Официальная церемония инаугурации избранного главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина состоится 20 ноября. Об этом в пятницу заявил представитель пресс-службы главы ДНР,

«Инаугурация пройдет 20 ноября», — сообщил он РИА Новости.

По словам самого Пушилина, слова которого приводит пресс-служба правительства ДНР, первостепенной задачей республики является развитие экономики, поскольку на сегодняшний день жители Донбасса находятся в тяжелом финансовом положении из-за продолжающейся войны и блокады.

Напомним, 11 ноября в ЛНР и ДНР состоялись выборы глав республик и членов парламента. Пост главы ДНР занял Денис Пушилин, на выборах главы ЛНР победу одержал Леонид Пасечник. Украинские власти и западные страны итоги выборов не признают и считают организацию голосования нарушением минских соглашений.

Российская сторона в свое очередь с пониманием относится к решению республик Донбасса, поскольку у ДНР и ЛНР нет иного выхода в свете отказа Украины проводить выборы на этих территориях.

Отметим, что минские соглашения обязывают Киев провести выборы в «некоторых районах Донбасса», однако страна игнорирует этот и другие пункты «Минска-2» с 2015 года.