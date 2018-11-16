МВД РФ пока не возбудило уголовное дело в отношении группы компаний «Кэшбери»

Москва, 16 ноября. Министерство внутренних дел России пока не возбудило уголовное дело против группы компаний «Кэшбери», которую Банк России обвинил в создании финансовой пирамиды. Об этом сообщил начальник 20-ого отдела Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Кирилл Яблочкин.

По его словам, в настоящее время ведомство осуществляет проверку по факту создания финансовой пирамиды группой компаний «Кэшбери». Он также добавил, что по итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

«Уголовное дело пока не возбуждено», — пояснил Яблочкин.

Группа компаний «Кэшбери» позиционирует себя как инвестиционная p2р-платформа, которая позволяет своим клиентам выдавать займы друг другу. В конце сентября Банк России сообщил о передаче в МВД и Генпрокуратуру РФ информации о группе компаний «Кэшбери». По данным ЦБ, в деятельности «Кэшбери» обнаружены явные признаки финансовой пирамиды.