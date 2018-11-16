Придет справедливый суд: экс-депутат Рады предрек наказание «самому кровавому президенту» Украины

Адвокат, бывший заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин заявил, что суд обязал Генпрокуратуру расследовать отдых президента Петра Порошенко на Мальдивах. По словам Кузьмина, Порошенко и его родственники пересекли границу по поддельным паспортам.

«Вчера Печерский суд Киева прислал мне определение, которым обязал ГПУ зарегистрировать уголовное производство и провести расследование по факту незаконного использования служебного положения сотрудниками госохраны, СБУ, миграционной службы, фискальной службы при изготовлении для президента Украины и членов его семьи поддельных документов для выезда за границу, а также по факту содействия указанным лицам в незаконном пересечении государственной границы Украины», — написал юрист в своем Facebook.

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей предрек Порошенко наказание за его противозаконные действия. Однако политик оговорился, что в существующих реалиях справедливое разбирательство невозможно.

«Наказать Порошенко можно будет только тогда, когда полностью изменится вся политическая элита, которая сегодня управляет Украиной. В этом случае возможно будет расследование не только отдыха на Мальдивах, но и других экономических преступлений Порошенко. Он обдирает собственную страну как липу. На все это накладываются его античеловеческие преступления, его запомнят как самого кровавого президента в истории Украины», — говорит бывший парламентарий.

В случае смены действующего киевского режима, подчеркивает собеседник агентства, к ответственности будет привлечен не только Порошенко, но и все его соратники.

«Если Европа и Америка задумаются над тем, что они натворили, то я думаю, что и другие пособники украинского политикума от мала до велика тоже ответят за свои деяния. Но на сегодняшний день никто не понесет ответственность, поскольку действия ЕС и США демонстрируют, что Европа и Америка поддерживают Украину. Но я уверен, что настанет день, когда Порошенко, его клика и другие лжеполитики будут наказаны. Придет справедливый суд», — резюмировал Алексей Журавко.

Напомним, в 2014 году на Украине произошел антиконституционный государственный переворот. В результате Майдана к власти пришли политики националистического толка, которые развязали в Донбассе гражданскую войну. По официальным оценкам ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 10 тысяч человек. Москва неоднократно призывала Киев соблюдать минские соглашения, но, несмотря на это, Киев регулярно нарушает условия «Минска» и обстреливает территории Донецкой и Луганской народных республик.