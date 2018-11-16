ФАС предупредила АЗС в Забайкальском крае о необходимости снизить цены на топливо

Москва, 16 ноября. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предупредила ряд независимых АЗС в Забайкальском крае о необходимости снизить розничные цены на топливо, говорится в сообщении ведомства.

ФАС направила предупреждение четырем компаниям, которые занимают доминирующее положение на локальном рынке топлива на территории Забайкальского края. Речь идет о «Союзе и К», «Нефтемаркете», «Петровскнефтепродукте», «Регионе».

Ведомство, заметив в действиях компаниях признаки нарушения антимонопольного законодательства, напомнило о необходимости снизить розничные цены на топливо соразмерно оптовым.

Ранее сообщалось, что российское правительство по инициативе «Роснефти» обяжет независимые АЗС, которые являются монополистами в своих регионах, заморозить цены на топливо.