Петров и Боширов «помогли» российским лингвистам выбрать слово года

Москва, 16 ноября. Специалисты Института русского языка имени А.С. Пушкина назвали слово года. По словам проректора вуза Михаила Осадчего, им оказалось слово «шпиль».

Осадчий уточнил, что такой вывод был сделан на основе частоты употребления, наличие символического смысла, а также использование этого слова пользователями соцсетей.

По словам проректора, до 2018 года слово «шпиль» использовалось довольно редко, однако после того Александр Петров и Руслан Боширов (власти Британии обвинили их в причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. — Прим. ФАН) в интервью главреду RT Маргарите Симоньян, рассказали о своем туристическом визите в этот город, «шпиль» приобрел огромную популярность, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Напомним, по словам Петрова и Боширова, в Солсбери они отправились, в том числе, и для того, чтобы увидеть местный собор со шпилем.