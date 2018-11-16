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Прах Жореса Медведева могут захоронить в России

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Прах Жореса Медведева могут захоронить в России

Москва, 16 ноября. Сын биохимика Жореса Медведева Дмитрий в интервью Федеральному агентству новостей подтвердил информацию о смерти своего отца.  

Медведев-младший сообщил, что ученый будет кремирован. По его словам, в семье еще не приняли решения о том, где будет захоронен скончавшийся в Лондоне биохимик. Не исключено, что Медведева похоронят в России.

«Мы пока еще это не решили. Будет кремация. Прах, может быть, привезу захоронить на родине», — отметил собеседник ФАН.

Напомним, ранее о том, что российский и британский ученый скончался на 94-м году жизни, рассказал его брат Рой Медведев.

Автор: Федор Веснин
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