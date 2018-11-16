«Экономическое самоубийство»: французский министр призвал ВТО выйти из «паралича»

Париж, 16 ноября. Ухудшение отношений между США и Китаем может привести к новой «холодной войне». Для того, чтобы избежать трагических последствий, Всемирной торговой организации (ВТО) необходимо выйти из «консенсусного паралича» и провести ряд реформ, считает министр экономики Франции Брюно Ле Мэр.

«Настоящий риск заключается в том, что мы вступаем в эпоху новой «холодной войны» на этот раз между Китаем и Соединенными Штатами, что станет экономическим самоубийством для всего мира», — приводит слова министра Reuters.

Ле Мэр во время выступления на форуме ВТО в Париже назвал торговую войну между Вашингтоном и Пекином большой «глупостью». Как сообщает журнал «Профиль», министр Франции заявил о необходимости для ВТО выйти из состояния застоя, который мешает организации работать и обеспечивать соблюдение правил международной торговли. Для этого, считает Ле Мэр, ВТО необходимо провести реформы.