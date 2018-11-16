ФНС выпустит мобильное приложение по выходу самозанятых россиян из тени

Москва, 16 ноября. Федеральная налоговая служба России до конца года намерена выпустить мобильное приложение «Мой налог», которое должно помочь самозанятым гражданам самостоятельно выйти из теневого сектора экономики.

Чтобы вновь попасть в правовое русло, достаточно скачать приложение, зарегистрировать личный кабинет на сайте ФНС, указать налоговый статус и вид деятельности. Вся эта процедура занимает мало времени и не требует походов в офис ФНС.

«Для окончательной авторизации приложение запрашивает разрешение отсканировать главный разворот паспорта, после чего уже обеспечивается верификация. Попутно программа проверяет, действительно ли паспорт принадлежит конкретному гражданину», — пишет «Парламентская газета».

Напомним, что с 1 января следующего года в Москве, Подмосковье, Татарстане и Калужской области стартует эксперимент по установлению специального налогового режима. Главным условием является объем заработка, который не должен превышать 2,4 млн рублей в год. Воспользоваться специальным налоговым режимом смогут не только самозанятые граждане, но и индивидуальные предприниматели.