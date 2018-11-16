Глава МИД Финляндии представит доклад о «вмешательстве РФ» в работу GPS на учениях НАТО

Хельсинки, 16 ноября. В парламенте Финляндии 22 ноября представят доклад о якобы имевшем место вмешательстве России в работу спутниковых навигационных систем GPS во время учений НАТО Trident Juncture.

«Мы считаем это [якобы имевшее место вмешательство] неуместным, подобное не должно происходить в будущем», — цитирует YLE главу комитета по иностранным делам парламента страны Матти Ванханен.

Автор доклада — глава министерства иностранных дел Финляндии Тимо Сойни. Как сообщил в интервью РИА Новости министр внутренних дел страны Кай Мюкканен, в Хельсинки рассчитывают, что ситуация вокруг «вмешательства в работу систем GPS» не повлияет на отношения Финляндии и России.

Напомним, масштабные учения НАТО проходили в Норвегии. Во время проведения маневров были зафиксированы проблемы с сигналом GPS возле норвежской границы, власти Финляндии, не дожидаясь результатов расследования причин неполадок, поспешили обвинить в противоправных действиях Россию.

В Кремле, отметим, комментируя инсинуации стран Европы, напомнили, что на Западе существует тенденция обвинять РФ во всех смертных грехах. Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг обвинения о причастности России к якобы имевшему место вмешательству.