«Туризм только начинается»: эксперт оценила запуск прямого рейса Эфиопия—Россия

Москва, 16 ноября. Авиакомпания Ethiopian Airlines анонсировала запуск авиасообщения Эфиопии с Москвой. Эксперт, комментируя появление нового направления, рассказала, что необходимо сделать, чтобы путешествие в африканскую страну стало максимально интересным для россиян.

Первый рейс Аддис-Абеба — Москва запланирован на 5 декабря этого года. Полеты из Эфиопии будут совершаться по понедельникам, средам и пятницам, из России — по вторникам, четвергам и субботам.

Профессор кафедры менеджмента и сервиса Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС Галина Дехтярь отметила, что необходимо внимательно отнестись к планированию поездки. По ее словам, россиянам следует получить указания от главного санитарного врача по особо опасным и паразитным заболеваниям, это позволит обезопасить туристов.

«Туризм в Эфиопию только начинается на нашем рынке, как и многие другие, когда открывается перевозка», — отметила она.

Дехтярь считает, что туристам необходимо предоставить хорошую информационную базу, в том числе должны появляться посвященные поездкам в Эфиопию программы.

«Обычно, когда появляется какое-то новое направление, Министерство по туризму страны приглашает туроператоров, которые работают в данном направлении или с соседними странами, устраивают рекламные поездки, чтобы они могли увидеть и отобрать гостиницы, компанию перевозчика, которая организует автобусные перевозки, экскурсионные программы. Наша страна заинтересована в создании организованного туризма», — приводит «Слово и дело» слова эксперта.

По мнению профессора, не стоит забывать, что не только россияне будут ездить в Эфиопию, но и эфиопы в Россию. Дехтярь назвала три группы туристов. По ее словам, люди будут совершать деловые поездки, другие ездить в Россию за образованием, третьи — «индивидуальные путешественники», у которых есть средства — так как поездка в Россию для жителей Эфиопии удовольствие дорогое — и смогут путешествовать по стране самостоятельно.