«Берлин и Париж зашли слишком далеко»: премьер Нидерландов оценил идею создания армии ЕС

Амстердам, 16 ноября. Власти Нидерландов не поддерживают идею создания единой армии Евросоюза, которую активно продвигают Франция и Германия. Об этом заявил глава правительства Нидерландов Марк Рютте.

По мнению премьер-министра, Берлин и Париж зашли слишком далеко в вопросе о создании единой армии Евросоюза. Он также добавил, что НАТО остается ключевым элементом оборонной концепции Евросоюза.

«Для Нидерландов идея европейской армии заходит слишком далеко. НАТО остается ключевым элементом нашей оборонной политики», — сказал Рютте.

Напомним, 6 ноября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюзу необходимо создать единые вооруженные силы, которые будут «защищать ЕС от Китая, России и США». Позднее канцлер Германии Ангела Меркель поддержала идею Макрона, отметив, что ЕС следует работать в направлении создания единой армии.