Дональд Трамп раскритиковал команду Роберта Мюллера | 16 ноября | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Дональд Трамп обрушился с критикой на команду Роберта Мюллера

Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на команду спецпрокурора Роберта Мюллера, которая занимается расследованием так называемого «российского дела». Как заявил Трамп, принцип, по которому Мюллер организовал работу, — это «сплошная неразбериха», а спецпрокурор и его команда «окончательно сошли с ума». Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter и подчеркнул, что Мюллер и его сотрудники кричат и угрожают людям, добиваясь от них нужных ответов. Трамп заявил, что команда обвинителя является позором США, а сам спецпрокурор, восемь лет проработавший на Обаму, — очень конфликтный. Их, как считает президент, не беспокоит, сколько жизней они разрушат.