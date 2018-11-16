Дональд Трамп раскритиковал команду Роберта Мюллера | 16 ноября | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Дональд Трамп обрушился с критикой на команду Роберта Мюллера
Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на команду спецпрокурора Роберта Мюллера, которая занимается расследованием так называемого «российского дела». Как заявил Трамп, принцип, по которому Мюллер организовал работу, — это «сплошная неразбериха», а спецпрокурор и его команда «окончательно сошли с ума». Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter и подчеркнул, что Мюллер и его сотрудники кричат и угрожают людям, добиваясь от них нужных ответов. Трамп заявил, что команда обвинителя является позором США, а сам спецпрокурор, восемь лет проработавший на Обаму, — очень конфликтный. Их, как считает президент, не беспокоит, сколько жизней они разрушат.
«Настоящая охота на ведьм, ни на что другое в американской истории не похожая!» — подытожил Дональд Трамп.
Владимир Путин обсудил по телефону с Николом Пашиняном сотрудничество РФ и Армении
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном. Об этом говорится на сайте Кремля. Как сказано в сообщении, «обсуждены актуальные аспекты взаимодействия в рамках евразийских интеграционных объединений». Напомним, Пашинян подал в отставку 16 октября для того, чтобы обеспечить роспуск парламента страны и проведение внеочередных выборов.
В Мадагаскаре пройдет второй тур президентских выборов
Национальная избирательная комиссия Мадагаскара опубликовала предварительные итоги выборов президента страны. Никто из кандидатов не набрал больше пятидесяти процентов голосов, поэтому для определения победителя проведут второй тур. Так, Андри Раджоелина набрал 39,51 % голосов, Марк Равалуманан — 34,67 %, а Хери Раджаонаримампинана — 8,81 % голосов.
Роспотребнадзор предостерег россиян от поездок в США из-за вспышки сальмонеллеза
Роспотребнадзор предостерег российских путешественников от поездок в США из-за вспышки сальмонеллеза. Соответствующее сообщение было опубликовано в пятницу на сайте ведомства. Как уточняет Роспотребнадзор со ссылкой на центр по контролю за заболеваниями в США, случаи вспышки острой кишечной инфекции были зафиксированы в 29-ти штатах. При этом еще в 22-х были зарегистрированы 120 случаев заболевания сальмонеллезом. Отмечается, что причиной стало употребление куриных полуфабрикатов.