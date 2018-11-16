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«Так можно было?»: сеть «Красное и Белое» попросила подарить сотрудникам новые iPhone

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«Так можно было?»: сеть «Красное и Белое» попросила подарить сотрудникам новые iPhone

Москва, 16 ноября. Сотрудники отдела маркетинга сети магазинов «Красное и Белое» потребовали от своих партнеров выслать им новые iPhone XS на Новый год. Соответствующее письмо получили компании, сотрудничавшие с сетью в течение года.

«Продажи «яблочных» смартфонов уже стартовали, и мы хотим попросить вас поработать волшебными эльфами и отправить нам долгожданные девайсы до 1 декабря 2018 года»,  — приводит текст письма «Ридус».

В письме отмечено, что компании необходимо идти в ногу со временем и развиваться, поэтому ей необходимы новые гаджеты. При этом сотрудникам нужны только новые iPhone XS от Apple, исключительно черного цвета, с объемом памяти 256 гигабайт и сертификатом Ростеста.

В отделе маркетинга от комментариев отказались, заявив, что соответствующее распоряжение было получено от руководства компании. В Сети на заявление компании отреагировали логичным вопросом: «А что так можно было?». Пользователи усомнились в подлинности заявления компании.

Автор: Софья Куликова
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