Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий пятницы, 16 ноября.

Запуск Российской Федерацией нового механизма по продаже газа стал неприятным сюрпризом для Соединенных Штатов Америки. Новый механизм России по продаже газа стал неприятным сюрпризом для США.

Экс-глава СБУ назвал неэффективными расходы военного бюджета Украины. Российских освободителей встретят с цветами: экс-глава СБУ предрек Украине поражение в случае войны с РФ.

Известный советский и украинский актер театра и кино Алексей Горбунов посетовал на то, что в стране у него значительно меньше работы, чем было в России. Об этом он рассказал во время эфира на украинском радио «Новое время». «За пять лет жизни на Украине снялся в двух фильмах»: поддержавший Евромайдан Горбунов заявил, что скучает по Москве.

Россия будет принимать меры для защиты российских судов от действий Украины в Азовском море. В Кремле рассказали об ответных мерах России в Азовском море.

Россияне прокомментировали статью «Тупой меч бундесвера», в которой речь идет о неспособности немецкого истребителя Eurofighter противостоять новейшим российским комплексам ПВО С-400 в случае «российской агрессии» «Не лезьте в Россию и спите спокойно»: россияне ответили на статью о превосходстве С-400 над авиацией ФРГ.

В ответ на задержание Украиной 15 судов, заходивших ранее в порты Крыма, Россия может перекрыть Азовское море для всех украинских плавсредств, заявил член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич. Россия может в минуты перекрыть Азовское море для украинских судов — Клинцевич.

Мировой порядок, который сложился после окончания Второй мировой войны, был разрушен, когда силы НАТО бомбили Югославию, а также американские войска вместе с вооруженными силами Североатлантического блока были введены в Прибалтику, заявил бывший глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми. «Разрушен мировой порядок»: в Израиле рассказали, к чему привели действия США на Украине и в Прибалтике.

Известный композитор Раймонд Паулс латвийского происхождения рассказал, почему вся его семья покинула страну вслед за остальными 300 тысячами латвийцев. Численность населения страны ежегодно сокращается на десятки тысяч человек. «Уехали все, у кого еще есть деньги»: Раймонд Паулс рассказал, почему люди бегут из Латвии.

Как сообщают СМИ, Польша решила не размещать на своей территории военную базу США. Сенатор Владимир Джабаров объяснил, почему Варшава испугалась размешать части Вооруженных сил Америки. Американцы никогда не уходят: в Совфеде объяснили, почему Польша испугалась размещать военную базу США.

По информации СМИ, Ольга Гусева прибыла во Владивосток, чтобы навести порядок — волонтеры отказываются подчиняться. «Чистки» в приморском штабе Навального: «политический труп» избавляется от сторонников.