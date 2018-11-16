«Возможность осознать ошибки»: Соловьев прокомментировал переезд украинского медиаменеджера в РФ

Москва, 16 ноября. Новым генеральным продюсером российского ЮТВ-холдинга (каналы «Ю», Disney и «Муз-ТВ») назначена Виктория Баранова, бывший менеджер по девелопменту контента украинского телеканала «1+1» и генеральный продюсер «1+1 продакшн».

Телеведущий «Россия 1» Владимир Соловьев в разговоре с Федеральным агентством новостей заявил, что не видит в этом переезде ничего экстраординарного.

«В России находятся несколько миллионов украинцев, работающих в разных сферах, — отметил собеседник ФАН. — Почему среди них не может быть и медийного менеджера. Вопрос только в его политических взглядах».

Когда корреспондент ФАН обратил внимание на то, что украинский телеканал «1+1» занимает ярко выраженную антироссийскую позицию, Соловьев, в свою очередь, подчеркнул, что позиции телеканала и людей, там работающих, не всегда совпадают, и надо судить по конкретному человеку.

«Мы, в отличие от Украины, на людей не кидаемся и всегда предоставляем возможность человеку исправиться и осознать свои ошибки», — добавил известный телеведущий.

ЮТВ-холдинг управляет каналами «Ю», Disney (20% — у американской Walt Disney), «Муз-ТВ» и владеет 75% холдинга «СТС медиа» (СТС, «Домашний», «Че» и другие каналы). Он был создан в 2009 году путем слияния телеканалов и радиостанций, принадлежащих структурам Алишера Усманова и Ивана Таврина.

«1+1» — один из крупнейших частных телеканалов Украины. Он входит в медиахолдинг «1+1 медиа», принадлежащий украинскому олигарху Игорю Коломойскому.