Джигарханян выписался из больницы и скоро вернется в театр

Москва, 16 ноября. Армен Джигарханян выписался из московской больницы, где проходил плановое лечение. На данный момент он чувствует себя удовлетворительно, но еще несколько дней 83-летнему артисту, как выяснило Федеральное агентство новостей, придется посещать процедуры и ставить капельницы, прописанные врачами.

Через пару недель Джигарханян планирует появиться в театре и приступить к постоянной работе. А вот в суд над Виталиной Цымбалюк-Романовской по поводу нарушения неприкосновенности своей частной жизни он приходить не планирует вообще. Там будет только законный представитель актера.

«Армену Борисовичу врачи не рекомендуют категорически стрессы нервные и потрясения. У него их было достаточно. Поэтому он не ходит в суд по медицинским показаниям», — рассказал друг актера Артур Согомонян.

Также Согомонян добавил, что все друзья и сам актер ждут возбуждения уголовного дела по факту мошенничества, в результате которого Джигарханян потерял фактически все свои деньги и недвижимость. Проверка до сих пор идет. Виталина Цымбалюк-Романовская находится под подпиской о невыезде и проживает в той самой квартире, которая была куплена на деньги Армена Борисовича.

Напомним, ранее должны были состояться прения в суде по поводу нарушения неприкосновенности частной жизни актера. Однако Цымбалюк-Романовская на них не явилась, ее официальный представитель заявил, что женщина простудилась. Прения перенесли на 20 ноября. Сама же Цымбалюк-Романовская тем временем утверждает, что Джигарханян не ходит на заседания, так как находится в плачевном состоянии и вообще не знает о суде.