Украина увеличила закупку российских товаров на 21%

Киев, 16 ноября. Украина в январе-сентябре увеличила импорт российских товаров на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные украинского Госстата.

Всего за девять месяцев в страну было завезено товаров из РФ на 5,8 млрд долларов. При этом Киев снизил объем экспорта в России на 7,5%, продав товаров общей стоимостью в 2,7 млрд долларов.

Напомним, что ранее президент Украины Петр Порошенко подписал указ о расторжении договора о дружбе с Россией. Документ вступил в силу 19 сентября. Как рассказал Федеральному агентству новостей политолог Александр Дудчак, решение Киева может обернуться весьма серьезными последствиями для украинской экономики. Он напомнил, что Украина не только активно торгует с Москвой, но и направляет в Россию трудовых мигрантов, которые кормят свои семьи сезонными заработками.

Кроме того, разрыв договора может сыграть против Украины еще и в геополитическом плане, поскольку этот документ фиксирует российско-украинскую границу, определенную в 1991 году.