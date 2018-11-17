Сирия итоги недели 11 – 17 ноября: США уничтожают Хаджин, ситуация вокруг лагеря «Рукбан», столкновения в Идлибе

Ситуация в Идлибе На этой неделе вновь осложнилась обстановка в сирийской провинции Идлиб, подконтрольной боевикам различных джихадистских группировок. Радикальные формирования продолжают оставаться в районах демилитаризованной зоны и вести провокационные атаки позиций сирийских правительственных войск. Как сообщают местные источники, командование террористического альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» привело все свои банды в повышенную готовность. Кроме этого, сообщается о перестрелках между подразделениями САА и боевиками в районах Рашидин, Аль-Мансура и Аз-Захра, расположенных к западу от Алеппо. Осложняется обстановка и на севере провинции Хама, где находится выступ демилитаризованной зоны Идлиба. 8-го ноября группировка «Джейш аль-Изза» атаковала с помощью ПТРК TOW позиции сирийских правительственных войск в районе деревни Аз-Залакийят, в результате чего погибло двое военнослужащих САА. На следующий день, в ответ на эти действия, 81-й батальон спецопераций 4-ой механизированной дивизии провел спецоперацию, ликвидировав около 20 джихадистов, действовавших вблизи линии соприкосновения сил. Ответные меры не остановили боевиков, и они снова атаковали проправительственные отряды «Сил национальной обороны» в поселении Тарабия. Сирийские ополченцы смогли отбить нападение, однако в ходе боев погибло шесть военнослужащих.

Курды возобновляют наступление Тем временем, курдские отряды «Демократических сил Сирии» в очередной раз заявили о возобновлении финального этапа операции против «Исламского государства» в провинции Дейр-эз-Зор. Финальный этап операции «Буря Джазиры», в ходе которого предполагалось ликвидировать анклав «Исламского государства» в районе города Хаджин и окрестных деревень, был приостановлен 31-го октября. За несколько дней до этого, террористам ИГИЛ удалось вернуть под свой контроль ранее утраченные населенные пункты Музан, Ас-Суса, Багуз-Фокани и Багуз-Тахтани, а также занять участок сирийско-иракской границы.

Разрушение Хаджина Между тем, пока готовится продолжение наступления курдов, международная коалиция во главе с США начала серию массированных ударов по сирийскому городу Хаджин, который стал ключевой цитаделью террористов ИГИЛ на восточном берегу Евфрата. Как сообщают источники в социальных сетях, город на данный момент практически полностью уничтожен авиацией коалиции, при этом интенсивность бомбардировок сравнивают с кампанией в Ракке, когда американские самолеты фактически сровняли город с землей. При этом, в ходе налетов коалиции страдает мирное население поселков, которое оказалось в заложниках террористов ИГИЛ. Так, только в ходе бомбардировки Хаджина, устроенной коалицией в прошлую пятницу, погибло 26 гражданских, находившихся в удерживаемом «Исламским государством» городе. Также сирийское информационное агентство SANA сообщило о гибели и ранении более 60 человек в деревне Аш-Шаафа. В связи с этим МИД Сирии призвало мировую общественность осудить действия Соединенных Штатов, которые можно охарактеризовать как преступления против человечества.

Ситуация вокруг лагеря «Рукбан» На этой неделе вновь заговорили о катастрофической ситуации в лагере беженцев «Рукбан», расположенного в оккупированной США 55-километровой «зоне безопасности». Министерство иностранных дел Иордании поддержало предложенный Россией план по эвакуации всех желающих из лагеря, что поможет снизить напряженность на сирийско-иорданской границе. Представители России намереваются организовать встречу с лидерами «умеренных» формирований, поддерживаемых Соединенными Штатами, которые занимают территории на юге провинции, дабы обеспечить безопасный вывод беженцев. В свою очередь, в Организации Объединенных Наций после проведенной гуманитарной акции заявили, что лагерь «Рукбан» обнаружены террористы, торговцы людьми и преступники, прикрывающиеся беженцами. Как заявил директор бюро по Ближнему Востоку и Северной Африке Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Амин Авад, невинных людей в лагере удерживают против их воли, чтобы они были живым щитом боевиков. Подтверждения ужасающим случаям преступлений в лагере «Рукбан» также пришли на этой неделе. Местный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter, что иорданский пограничник открыл огонь по лагерю беженцев «Рукбан». По сведениям автора публикации, в результате обстрела погибла женщина. Также сообщалось, что в поселении умер младенец из-за того, что его мать не получила квалифицированную медицинскую помощь во время родов.

Операция по освобождению заложников ИГИЛ Стали известны подробности операции по освобождению 19 заложников из горного племени друзов, которые на протяжении трех месяцев находились в плену боевиков «Исламского государства». Как заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко, спецоперация по освобождению заложников была спланирована командованием российской группы в Сирии и специалистами сирийской армии. По словам Савченко, успешная операция стала возможной благодаря высокому уровню взаимодействия военных РФ и САР. Как выяснили военные, заложники находились в нечеловеческих условиях. Женщины и дети находились в ямах без всякого ухода. Заложников по нескольку дней не кормили, а некоторые подвергались физическому насилию. Кроме того, на этой неделе в селении Шбеки на востоке провинции Эс-Сувейда прошла церемония прощания с теми заложниками, которые погибли во время нахождения в плену террористов. Также во вторник президент Сирии Башар Асад лично встретился с освобожденными пленниками ИГИЛ и лично выразил им свою признательность.