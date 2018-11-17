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21:45 17 Ноября 2018

Сирия итоги недели 11 – 17 ноября: США уничтожают Хаджин, ситуация вокруг лагеря «Рукбан», столкновения в Идлибе

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Ситуация в Идлибе

Сирия итоги недели 11 – 17 ноября: США уничтожают Хаджин, ситуация вокруг лагеря «Рукбан», столкновения в Идлибе

На этой неделе вновь осложнилась обстановка в сирийской провинции Идлиб, подконтрольной боевикам различных джихадистских группировок. Радикальные формирования продолжают оставаться в районах демилитаризованной зоны и вести провокационные атаки позиций сирийских правительственных войск.
Как сообщают местные источники, командование террористического альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» привело все свои банды в повышенную готовность. Кроме этого, сообщается о перестрелках между подразделениями САА и боевиками в районах Рашидин, Аль-Мансура и Аз-Захра, расположенных к западу от Алеппо. Осложняется обстановка и на севере провинции Хама, где находится выступ демилитаризованной зоны Идлиба. 8-го ноября группировка «Джейш аль-Изза» атаковала с помощью ПТРК TOW позиции сирийских правительственных войск в районе деревни Аз-Залакийят, в результате чего погибло двое военнослужащих САА. На следующий день, в ответ на эти действия, 81-й батальон спецопераций 4-ой механизированной дивизии провел спецоперацию, ликвидировав около 20 джихадистов, действовавших вблизи линии соприкосновения сил. Ответные меры не остановили боевиков, и они снова атаковали проправительственные отряды «Сил национальной обороны» в поселении Тарабия. Сирийские ополченцы смогли отбить нападение, однако в ходе боев погибло шесть военнослужащих.
 

Курды возобновляют наступление

Сирия итоги недели 11 – 17 ноября: США уничтожают Хаджин, ситуация вокруг лагеря «Рукбан», столкновения в Идлибе

Тем временем, курдские отряды «Демократических сил Сирии» в очередной раз заявили о возобновлении финального этапа операции против «Исламского государства» в провинции Дейр-эз-Зор. Финальный этап операции «Буря Джазиры», в ходе которого предполагалось ликвидировать анклав «Исламского государства» в районе города Хаджин и окрестных деревень, был приостановлен 31-го октября. За несколько дней до этого, террористам ИГИЛ удалось вернуть под свой контроль ранее утраченные населенные пункты Музан, Ас-Суса, Багуз-Фокани и Багуз-Тахтани, а также занять участок сирийско-иракской границы.
 

Разрушение Хаджина

Сирия итоги недели 11 – 17 ноября: США уничтожают Хаджин, ситуация вокруг лагеря «Рукбан», столкновения в Идлибе

Между тем, пока готовится продолжение наступления курдов, международная коалиция во главе с США начала серию массированных ударов по сирийскому городу Хаджин, который стал ключевой цитаделью террористов ИГИЛ на восточном берегу Евфрата. Как сообщают источники в социальных сетях, город на данный момент практически полностью уничтожен авиацией коалиции, при этом интенсивность бомбардировок сравнивают с кампанией в Ракке, когда американские самолеты фактически сровняли город с землей. При этом, в ходе налетов коалиции страдает мирное население поселков, которое оказалось в заложниках террористов ИГИЛ. Так, только в ходе бомбардировки Хаджина, устроенной коалицией в прошлую пятницу, погибло 26 гражданских, находившихся в удерживаемом «Исламским государством» городе. Также сирийское информационное агентство SANA сообщило о гибели и ранении более 60 человек в деревне Аш-Шаафа. В связи с этим МИД Сирии призвало мировую общественность осудить действия Соединенных Штатов, которые можно охарактеризовать как преступления против человечества.
 

Ситуация вокруг лагеря «Рукбан»

Сирия итоги недели 11 – 17 ноября: США уничтожают Хаджин, ситуация вокруг лагеря «Рукбан», столкновения в Идлибе

На этой неделе вновь заговорили о катастрофической ситуации в лагере беженцев «Рукбан», расположенного в оккупированной США 55-километровой «зоне безопасности». Министерство иностранных дел Иордании поддержало предложенный Россией план по эвакуации всех желающих из лагеря, что поможет снизить напряженность на сирийско-иорданской границе. Представители России намереваются организовать встречу с лидерами «умеренных» формирований, поддерживаемых Соединенными Штатами, которые занимают территории на юге провинции, дабы обеспечить безопасный вывод беженцев.
В свою очередь, в Организации Объединенных Наций после проведенной гуманитарной акции заявили, что лагерь «Рукбан» обнаружены террористы, торговцы людьми и преступники, прикрывающиеся беженцами. Как заявил директор бюро по Ближнему Востоку и Северной Африке Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Амин Авад, невинных людей в лагере удерживают против их воли, чтобы они были живым щитом боевиков.
Подтверждения ужасающим случаям преступлений в лагере «Рукбан» также пришли на этой неделе. Местный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter, что иорданский пограничник открыл огонь по лагерю беженцев «Рукбан». По сведениям автора публикации, в результате обстрела погибла женщина. Также сообщалось, что в поселении умер младенец из-за того, что его мать не получила квалифицированную медицинскую помощь во время родов.
 

Операция по освобождению заложников ИГИЛ

Сирия итоги недели 11 – 17 ноября: США уничтожают Хаджин, ситуация вокруг лагеря «Рукбан», столкновения в Идлибе

Стали известны подробности операции по освобождению 19 заложников из горного племени друзов, которые на протяжении трех месяцев находились в плену боевиков «Исламского государства». Как заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко, спецоперация по освобождению заложников была спланирована командованием российской группы в Сирии и специалистами сирийской армии. По словам Савченко, успешная операция стала возможной благодаря высокому уровню взаимодействия военных РФ и САР. Как выяснили военные, заложники находились в нечеловеческих условиях. Женщины и дети находились в ямах без всякого ухода. Заложников по нескольку дней не кормили, а некоторые подвергались физическому насилию.
Кроме того, на этой неделе в селении Шбеки на востоке провинции Эс-Сувейда прошла церемония прощания с теми заложниками, которые погибли во время нахождения в плену террористов. Также во вторник президент Сирии Башар Асад лично встретился с освобожденными пленниками ИГИЛ и лично выразил им свою признательность.
 

Особое мнение

Сирия итоги недели 11 – 17 ноября: США уничтожают Хаджин, ситуация вокруг лагеря «Рукбан», столкновения в Идлибе

Николай Стариков, писатель и общественный деятель:
Иногда в политической жизни случается так, что два события, казалось бы, между собой никак не связанные, на самом деле оказываются связаны между собой. Это и произошло на днях в Сирии. Радостное событие – друзы-заложники «Исламского государства», запрещенного в России, были освобождены сирийской армией. Но эти заложники были увезены террористами за несколько сотен километров, и располагались они рядом с территорией, на которой находится контролируемая американцами зона.
Поставив свою незаконную базу на территории Сирии, куда их никто не приглашал, американцы очертили зону в несколько десятков километров, и не разрешают туда заходить. А если кто-ли совершает такие попытки – они немедленно и жестоко пресекаются американцами. Так вот проблема в том, что террористы ИГИЛ все время двигались через эту зону, «контролируемую» американцами и их союзниками.
Таким образом, мы приходим к весьма неутешительным выводам. Нахождение американцев на территории Сирии не является фактором стабильности. Наоборот, создав эту «зону безопасности», они дали возможность террористам уходить туда, прятаться и осуществлять свои преступления. Вывод напрашивается сам собой – американцы немедленно должны покинуть территорию Сирии.