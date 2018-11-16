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Путин призвал власти регионов обратить внимание на процесс закупки лекарств

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Санкт-Петербург, 16 ноября. Российский президент Владимир Путин призвал обратить внимание на процесс закупки лекарственных препаратов в регионах.

По словам российского лидера, когда препараты закупаются «абы как», то на складах скапливаются остатки на миллионы рублей. При этом система перераспределения лекарств оказывается неэффективной.

«Что происходит с остатками на складах? На миллионы рублей, на сотни, на десятки миллионов лежат нереализованные препараты», — заявил Путин во время совещания о повышении эффективности системы лекарственного обеспечения в РФ.

Путин подчеркнул, что у него возникают подозрения, что те, кто закупают препараты, ориентируются на то, что выгодно, а не то, что нужно.

«Закупают, не думая, будут продаваться потом эти препараты или не будут», — отметил президент.

По его словам, в перечне поручений есть пункт о контроле и перераспределении неиспользованных остатков лекарственных препаратов.

Автор: Денис Коробейников
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