Сирия: коалиция США открестилась от жертв среди мирных жителей при ударе в Дейр-эз-Зоре

Вашингтон, 16 ноября. Международная коалиция во главе с США не признает жертвы среди мирного населения при ударе коалиционных сил по позициям правительственных войск САР в провинции Дейр-эз-Зор.

«Мы подтвердили, что имели место удары коалиции в провинции Дейр-эз-Зор в четверг и что данные удары не связаны с какими-либо гражданскими жертвами​​​», — заявил представитель коалиции полковник Шон Райан в комментарии РИА Новости.

По словам полковника, коалиция якобы принимает серьезные меры для того, чтобы идентифицировать цели, связанные с ИГ1 (организация запрещена в РФ), и избежать жертвы среди мирного населения.

Ранее стало известно, что в результате удара коалиции по деревне Бу-Бадран в провинции Дейр-эз-Зор погибли не менее 17 мирных жителей. После появилась информация о том, что число жертв выросло до 23 человек.

Напомним, международная коалиция во главе с США находится в Сирии незаконно, без согласия официального Дамаска. Коалиция поддерживает сирийских боевиков, прикрываясь борьбой с ИГ. Однако действия коалиционных сил препятствуют урегулированию в стране и создают возможность для восстановления ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.