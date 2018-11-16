Главы МИД ЕС не будут обсуждать новые санкции против РФ на встрече 19 ноября

Брюссель, 16 ноября. Министры иностранных дел стран Евросоюза не будут обсуждать вопрос о введении новых санкций против России в ходе плановой встречи 19 ноября. Об этом журналистам сообщил источник в структурах ЕС.

По его словам, в ходе заседания Совета Евросоюза на уровне глав МИД и министров обороны, которая пройдет в Брюсселе 19-20 ноября, будут обсуждаться ситуация в Азовском море, а также процесс выполнения минских соглашений. При этом вопрос о введении новых санкций против России в повестке отсутствует.

«В целом вопрос санкций не входит в повестку дня заседания», — сообщил источник журналистам.

Евросоюз ввел антироссийские санкции в марте 2014 года из-за воссоединения Крыма с Россией. С тех пор санкции регулярно продлевались на шесть месяцев.

Напомним, Крым вошел в состав России по итогам референдума, состоявшегося в марте 2014 года. На референдуме более 96% жителей полуострова поддержали воссоединение Крыма с Россией. При этом украинские власти продолжают считать Крым «своей территорией». В Москве неоднократно заявляли, что референдум в Крыму соответствовал принципам демократии и уставу ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».