Сирия новости 17 ноября 07.00: курды подорвались на СВУ в Ракке; ИГИЛ следит за позициями «Ан-Нусры» в Хаме

Сирия, 17 ноября. Курды подорвались на СВУ в Ракке; ИГИЛ1 следит за позициями «Ан-Нусры» в Хаме; спецслужбы САР предотвратили теракт в Латакии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: предотвратили теракт в Латакии.

Курды: подорвались на СВУ в районе Рас аль-Эйна.

«Исламское государство»1: ведет наблюдение за позициями «Хайят Тахрир аш-Шам» в районе Аль-Латамины.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: стягивают силы на север Хамы.

ВС Турции: вербует население Телль-Абъяда для участия в операции YPG.

Провинция Латакия

Как сообщает Telegram-канал @SyriawatanNews, сирийские службы внутренней безопасности предотвратили теракт в городе Латакия. Сотрудники обнаружили самодельное взрывное устройство, которое было установлено на трассе M-4, ведущей из Латакии в Алеппо. Предполагается, что теракт готовили «спящие ячейки» «Исламского государтсва».

Telegram-канал @Syria_freedoom передает, что из тюрьмы террористического альянса «Джебхат ан-Нусры»1 «Хайят Тахрир аш-Шам» сбежал заключенный по имени Ахмад Эннахар. Он был одним из полевых командиров группировки, пока не был арестован за попытку продать ракеты боевикам конкурирующей террористической организации «Исламской партии Туркестана» (запрещена в РФ).

Провинция Идлиб

Местные жители Маарет ан-Нумана уже несколько дней протестуют против присутствия в городе боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам», сообщает Telegram-канал @ahmed_rahhal.

Напомним, 17 сентября в Сочи между Россией и Турцией было заключено соглашение о стабилизации обстановки на северо-западе Сирии путем создания вокруг подконтрольных боевикам территорий демилитаризованной зоны, из которой турецкой стороной должны были быть выведены все вооруженные группировки вместе с их тяжелым вооружением. Однако радикальные формирования «Хайят Тахрир аш-Шам», «Хурас ад-Дин», «Джейш аль-Изза» и «Исламская партия Туркестана» отказались выполнять условия соглашения и по-прежнему находятся на своих позициях вдоль линии соприкосновения сторон.

Провинция Ракка

Как передает источник в социальной сети Twitter (@Ozkok_), турецкие войска проводят вербовку арабского населения в городе Телль-Абъяд на севере провинции Ракка для проведения военной операции против «Отрядов народной самообороны» (YPG).

Напомним, ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Турция готова к проведению операции против курдских вооруженных формирований к востоку от Евфрата. Кроме этого, в социальные сети утекла карта, на которой, по утверждению источников, был показан первый этап наступления ВС Турции от Айн аль-Араба до Зар-Магара.

Провинция Хама

«Хайят Тахрир аш-Шам», отвергая российско-турецкие соглашения по стабилизации обстановки в Идлибе, продолжает стягивать свои силы в район линии соприкосновения сторон. Об этом сообщает Telegram-канал @stepnews. Местными наблюдателями было замечено передвижение колонны террористов в сторону позиций группировки, расположенных между Муреком и Сукайком.

По информации одного из медиацентров боевиков, неназванный полевой командир радикальной группировки «Джейш аль-Изза» передал командованию «Хайят Тахрир аш-Шам» информацию о том, что за позициями террористического альянса «Джебхат ан-Нусры» в районе Аль-Латамины ведут наблюдение «спящие ячейки» «Исламского государства».

Провинция Хасака

Патрульный автомобиль «Демократических сил Сирии» подорвался на самодельном взрывном устройстве в районе населенного пункта Рас аль-Эйн, расположенного в семидесяти километрах к северо-западу от административного центра провинции Хасака. Об этом сообщает ближневосточное издание Euphrates Post. Взрывом были убиты двое курдских боевиков. По неподтвержденной информации, это была диверсия местных арабских ополчений выступающих против оккупации северо-востока Сирии «Демократическими силами» и американскими войсками.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)