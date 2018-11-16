Новый мировой эталон килограмма утвержден во Франции

Париж, 16 ноября. Новый эталон килограмма был утвержден на 26-й Генеральной конференции по мерам и весам во французском Версале.

В Международном бюро мер и весов приняли решение о переходе на новый эталон в рамках перехода к обновленной Международной системе единиц. Теперь в качестве эталона будет использоваться универсальная формула из квантовой физики.

По словам директора Международного бюро мер и весов Мартина Милтона, нынешний шаг является «исторической вехой». Милтон сравнил его с принятием в 1875 году Метрической конвенции, служащей основой измерительных систем на большой части земного шара.

Отметим, что помимо килограмма новое определение получил кельвин, ампер и моль.