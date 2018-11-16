Адвокат Мамаева подал жалобу из-за отказа суда выпустить футболиста под залог

Москва, 16 ноября. Адвокат футболиста «Краснодара» Павла Мамаева, который находится под арестом, подал жалобу в апелляционную инстанцию – Московский городской суд — на отказ Тверского районного суда Москвы рассматривать ходатайство об изменении меры пресечения, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Защита Мамаева — Игорь Бушманов — считает, что решение Тверского районного суда, который отказал выпускать Мамаева из СИЗО под залог, незаконным. Кроме того, добавил адвокат, обвинение в хулиганстве не сняли, внесенные изменения в обвинение несущественны.

Ранее Тверской суд столицы отказал защите Мамаева в рассмотрении ходатайства об изменении меры пресечения.

Бушманов в комментарии Федеральному агентству новостей заявил, что уголовное дело из-за драки в кафе является необоснованными, поэтому обвинять футболиста в совершении тяжкого преступления бессмысленно. Защита считает, что уголовное дело о хулиганстве было возбуждено против спортсмена под давлением общественности. Сам Мамаев свою причастность к драке в столичном кафе и нападению на чиновника не признает.

Напомним, в октябре футболисты «Краснодара» и петербургского «Зенита» Павел Мамаев и Александр Кокорин оказались в центре скандала. Спортсмены напали на водителя ведущей Первого канала, а позже на чиновника.