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Жена напала с ножом на актера из «Физрука» — СМИ

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Жена напала с ножом на актера из «Физрука» — СМИ

Москва, 16 ноября. Российский актер Юрий Катаев, известный по сериалу «Физрук», в пятницу был госпитализирован с ножевым ранением плеча.

Согласно предварительным данным, на 34-летнего артиста напала его собственная жена. Инцидент якобы произошел на улице Маломосковская. Другие обстоятельства происшествия не уточняются. Состояние актера неизвестно, передает РЕН ТВ.

Напомним, что Катаев появляется на экранах с 2014 года. За это время актер успел сняться в сериалах «Три звезды» и «Физрук».

Автор: Антон Соколов
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