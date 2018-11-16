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Россия готова к сотрудничеству с американскими компаниями — посол РФ

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Россия готова к сотрудничеству с американскими компаниями — посол РФ

Москва, 16 ноября. Россия заинтересована в привлечении американских компаний к совместным проектам по развитию промышленности и инфраструктуры, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«Мы готовы продолжать диалог с теми бизнесменами в Америке, которые желают и в дальнейшем сотрудничать с нашей страной​​​», — сказал Антонов на заседании Американо-российского делового совета.

По словам Антонова, Москва заинтересована в обмене технологиями, привлечении американских компаний к развитию промышленности и инфраструктуры. Посол добавил, что американские компании, представленные в России, не желают уходить с российского рынка, несмотря на все ограничения.

Также Антонов отметил, что свидетельством успешного сотрудничества является активное участие американских компаний в российских экономических форумах, в том числе в Петербургском международном экономическом форуме. В текущем году ПМЭФ посетили около 550 компаний из США.

Автор: Софья Куликова
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