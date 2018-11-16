Главу квалификационной комиссии судей облили зеленкой в Киеве

Киев, 16 ноября. Главу Высшей квалификационной комиссии судей Сергея Козьякова облили зеленкой в центре Киева. Инцидент произошел в тот момент, когда чиновник выходил из отеля Hilton, где проходил Судебный форум.

Как передают украинские СМИ, к Козьякову подбежали два человека, один из которых плеснул главе ВККС зеленкой в лицо, а другой — на одежду. После этого хулиганы поспешно скрылись.

Отметим, что украинские общественные и государственные деятели уже не в первый раз подвергаются подобным нападениям. В начале октября неизвестные избили и облили зеленкой депутата Киевского городского совета Сергея Гусовского. Причем данный инцидент произошел на первом этаже в здании мэрии. Сперва народного избранника сбили с ног, потом забросали яйцами, облили зеленкой и вытащили на улицу.

Спустя десять дней зеленкой облили руководителя проекта «Полк победы», созданного по образцу российской акции «Бессмертный полк».